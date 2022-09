Ultime Notizie – Uragano Ian colpisce la Florida, milioni di persone senza elettricità (Di giovedì 29 settembre 2022) Ian, uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, ha lasciato milioni di persone in Florida senza elettricità e città allagate. Si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale. In questo momento l’Uragano sta attraversando la Florida ed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d’emergenza mantengo ancora lo stato d’allerta, esortando i cittadini nelle aree dove Ian sta passando e restare al riparo e a fare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) Ian, uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, ha lasciatodiine città allagate. Si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale. In questo momento l’sta attraversando laed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d’emergenza mantengo ancora lo stato d’allerta, esortando i cittadini nelle aree dove Ian sta passando e restare al riparo e a fare ...

