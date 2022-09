Ultime Notizie – Uragano Ian, Biden: “Il più letale in Florida, rischio reale per la vita” (Di giovedì 29 settembre 2022) C’è ”un rischio reale per la vita” a causa dell’Uragano Ian che si è abbattuto sulla Florida. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Federal Emergency Management Agency (Fema), che ha il compito di assistere gli Stati e gli individui in tempi di crisi. “Non uscite di casa”, ha proseguito Biden rivolgendosi ai cittadini in Florida, spiegando che “il governo federale farà tutto il possibile per rispondere alle necessità della popolazione colpita dall’Uragano”. “Questo potrebbe essere l’Uragano più letale nella storia della Florida“, ha spiegato il presidente che ha quindi annunciato che si recherà nello Stato “non appena le condizioni lo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) C’è ”unper la” a causa dell’Ian che si è abbattuto sulla. Lo ha detto il presidente americano Joeparlando dalla sede della Federal Emergency Management Agency (Fema), che ha il compito di assistere gli Stati e gli individui in tempi di crisi. “Non uscite di casa”, ha proseguitorivolgendosi ai cittadini in, spiegando che “il governo federale farà tutto il possibile per rispondere alle necessità della popolazione colpita dall’”. “Questo potrebbe essere l’piùnella storia della“, ha spiegato il presidente che ha quindi annunciato che si recherà nello Stato “non appena le condizioni lo ...

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - pl1952 : Ucraina ultime notizie. Scholz: piano da 200 miliardi contro il caro gas in Germania. Draghi: non dividiamoci in ba… - mayfrayn67 : @GuidoDeMartini In realtà nelle strutture sanitarie rimarrà l'obbligo, leggete le ultime notizie -