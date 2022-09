Ultime Notizie – Ucraina | sul Nyt le telefonate dei militari russi | “Questa guerra la scelta peggiore”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il New York Times ha pubblicato il contenuto di file audio su cui sono registrate le conversazioni telefoniche di alcuni soldatiinviati a combattere sul fronte in. Parole dalle quali emergono chiaramente difficoltà e disperazione. “Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo… Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo”, dice un soldato russo. “Mamma,è lafatta dal nostro governo. Quando finirà tutto questo, Putin? Dannazione”, dice un militare alla madre. E lei risponde che ina i media dicono che “tutto va secondo i piani”. Le chiamate, le cui registrazioni sono ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 29 settembre - Mattino Segui l'attualità dall'Europa… - AcciaioMario : RT @LBasemi: ?ULTIME NOTIZIE? - ?????Kiev inserisce nella lista dei ricercati internazionali gli osservatori stranieri che hanno osservato il… -

la Repubblica

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. I gasdotti danneggiati potrebbero risultare inutilizzabili per sempre, secondo la Germania. E il prezzo del gas vola a 207 euro ... Elezioni e governo, le ultime notizie All’Olimpico, domenica alle 12:30, arriva lo Spezia, sua ex squadra. Il portiere, come ricordato dal Corriere dello Sport, fu grande protagonista nell’ultima sfida al Picco, quella decisa dalla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...