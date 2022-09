Ultime Notizie – Russia | domani annessione territori Ucraina dopo referendum

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022)alle 14 ora italiana si terrà la cerimonia di firma dei trattati sull’adesione alladeidell’dove si è appena tenuto unbollato da Kiev e dalla comunità internazionale come una farsa. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che la cerimonia si terrà nella Sala Georgievsky. Peskov, citato dall’agenzia Interfax, ha anticipato che il presidente Vladimir Putin terrà un discorso. A margine, ha aggiunto, il presidente russo incontrerà i leader delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhzhia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione