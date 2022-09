Ultime Notizie – Morto Coolio | il rapper trovato senza vita in casa | aveva 59 anni

(Di giovedì 29 settembre 2022), ilamericano degli’90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come ‘Gangsta’s Paradise’ e ‘Fantastic Voyage’, èa Los Angeles all’età di 59. Lo ha detto alla Cnn il suo amico e manager Jarez Posey,specificare la causa del decesso. Vincitore di un Grammy, il musicista, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è statonel bagno disua da un suo amico mercoledì pomeriggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dopo giorni ad alta tensione è tornato il sereno tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino al GF Vip ma nelle ultime ore è t… - NotizieVirgilio : ?? Guerra, soldati russi intercettati: la pazzia di Putin e lo sconforto In arrivo nuove sanzioni alla Russia. Anche… -

la Repubblica

L'eredità di al nuovo governo è un tesoretto di 9 miliardi di euro . Quanto basta sicuramente, per iniziare la navigazione in acque più tranquille del previsto. Il prossimo inquilino di Palazzo Chigi ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni e governo, le ultime notizie Dopo l’invito a dedurre della procura della Corte dei Conti per le mascherine fantasma, un’altra tegola colpisce Nicola Zingaretti. Il ...È morto Artis Leon Ivey Jr., in arte Coolio. Il rapper americano è stato trovato senza vita da un amico nel bagno della sua casa di Los Angeles. Il musicista aveva 59 anni. È stato tra i nomi più ...