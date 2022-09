Ultime Notizie – Erba Brand Communication Windtre | ‘nostra cultura mette al centro le persone’

(Di giovedì 29 settembre 2022) Quattro “pilastri” alla base di un ‘merger’ riuscito: fiducia, coraggio, inclusione e responsabilità. A descrivere così ladella nuova, l’azienda emersa dalla fusione tra Wind e Tre portata a termine nel marzo 2020 è Claudia, direttoredella società. “I fattori di successo sono stati tanti: abbiamo lavorato – dice in una pausa della presentazione dello studio realizzato sul ‘caso’alla Luiss – sugli aspetti industriali e anche su quelli umani perchè si dovevano fondere due culture diverse,di due aziende peraltro prima concorrenti tra loro: visto che le aziende sono fatte in primo luogo dalle persone che ci lavorano, queste persone si dovevano riconoscere in nuovi valori aziendali a partire da fiducia e coraggio” che con inclusione e ...

