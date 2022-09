Ultime Notizie – Covid Italia | torna a salire occupazione terapie intensive

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022)l’dei posti letto da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva degli ospedalini, che passano dall’1% al 2%, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 28 settembre, alle 23.45. Per quando riguarda invece l’dei reparti di area medica, dopo 10 giorni di stabilità al 5%, hanno registrato un aumento di 1 punto percentuale il 27 settembre, per ‘fermarsi’ al 6%, anche nella giornata di ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione