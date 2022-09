Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Ora basta spaventare con bollettino” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Ora basta guardare il numero dei contagi del bollettino quotidiano, non serve a valutare come vanno le cose. Il numero dei contagi, ovvero dei tamponi positivi, ci dice che il virus circola ma noi dobbiamo guardare chi sta male, chi ha la polmonite. Il ministero della Salute dovrebbe dirci quante sono le persone con una polmonite grave e ricoverate, non quanti sono i positivi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Il rialzo dei casi Covid “era ampiamento atteso con i numeri che abbiamo visto prima dell’estate – afferma commentando il report della Fondazione Gimbe che registra dati Covid in risalita, +34% contagi e +4,5% ricoveri in 7 giorni – . Dobbiamo abituarci ad alti e bassi, ora c’è un picco legato a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) “Oraguardare il numero dei contagi delquotidiano, non serve a valutare come vanno le cose. Il numero dei contagi, ovvero dei tamponi positivi, ci dice che il virus circola ma noi dobbiamo guardare chi sta male, chi ha la polmonite. Il ministero della Salute dovrebbe dirci quante sono le persone con una polmonite grave e ricoverate, non quanti sono i positivi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Il rialzo dei casi“era ampiamento atteso con i numeri che abbiamo visto prima dell’estate – afferma commentando il report della Fondazione Gimbe che registra datiin risalita, +34% contagi e +4,5% ricoveri in 7 giorni – . Dobbiamo abituarci ad alti e bassi, ora c’è un picco legato a ...

