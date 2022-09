Ultime Notizie – Ascolti tv 28 settembre, Montalbano batte Pio e Amedeo (Di giovedì 29 settembre 2022) Montalbano batte Pio e Amedeo. ‘Il commissario Montalbano – La forma dell’acqua’, andato in onda in replica su Rai1, ha vinto gli Ascolti della serata di ieri, 28 settembre, grazie a 3.130.000 telespettatori e il 18,3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di ‘Emigratis’, lo show di Pio e Amedeo, ha ottenuto 2.547.000 telespettatori e il 16,9% mentre al terzo posto si è classificata Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 10,4% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con ‘Delitti in Paradiso’ ha conquistato 1.109.000 telespettatori e il 5,55% di share. Italia 1 invece con il film ‘Trespass’ ha interessato 988.000 telespettatori con il 5,1%, mentre su Retequattro ‘Controcorrente’ è stato visto da 823.000 telespettatori pari al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022)Pio e. ‘Il commissario– La forma dell’acqua’, andato in onda in replica su Rai1, ha vinto glidella serata di ieri, 28, grazie a 3.130.000 telespettatori e il 18,3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di ‘Emigratis’, lo show di Pio e, ha ottenuto 2.547.000 telespettatori e il 16,9% mentre al terzo posto si è classificata Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 10,4% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con ‘Delitti in Paradiso’ ha conquistato 1.109.000 telespettatori e il 5,55% di share. Italia 1 invece con il film ‘Trespass’ ha interessato 988.000 telespettatori con il 5,1%, mentre su Retequattro ‘Controcorrente’ è stato visto da 823.000 telespettatori pari al ...

