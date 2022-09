(Di giovedì 29 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si avvicina l’ultima corsa per il. Venerdì 30 settembre sarà l’ultimo giorno di servizio per ildella Comasina. Senza esito l’incontro di mercoledì tra sindaci della tratta, Comune die Regione Lombardia. Comune die Atm (che è controllata al 100% dal Comune di) sono apparsi irremovibili di fronte ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloper il...

pneus63 : RT @InfoAtac: #info #atac - MetroA si rinnova ?? da domenica a giovedì ultime corse alle ore 21:00 ?? Durante gli orari di chiusura attivi… - InfoAtac : #info #atac - MetroA si rinnova ?? da domenica a giovedì ultime corse alle ore 21:00 ?? Durante gli orari di chius… - liviofiorillo : RT @InfoAtac: #info #atac #MetroA si rinnova ?? da domenica a giovedì ultime corse alle ore 21:00 ?? Durante gli orari di chiusura attivi… - InfoAtac : #info #atac #MetroA si rinnova ?? da domenica a giovedì ultime corse alle ore 21:00 ?? Durante gli orari di chius… - InfoAtac : @RitaCaforio Ultime corse dai capolinea alle ore 21 -

Il Notiziario

...Somalia trasporto pubblico proseguono i lavori di rinnovo nella tratta Anagnina Ottaviano della linea a della metropolitana ricordiamo che la metro o da domenica a giovedì effettua le...... con il quale ha sostanzialmente condiviso gomito a gomito letre gare e con cui non sono ... magari mettendole in pratica ad arte nelle ultimissime, lasciando il dubbio in chi osserva. Ma ... Ultime corse per il tram Limbiate-Milano, che supera sempre la coda | VIDEO Da lunedì 3 ottobre Autolinee Toscane applicherà delle modifiche ad alcuni servizi scolastici funzionali agli istituti ...Investing.com - I mercati azionari europei dovrebbero aprire marginalmente in ribasso giovedì, con i future su DAX, FTSE MIB, CAC 40 e FTSE 100 in calo tra lo 0,2% e lo 0,3%. Nelle ultime settimane, i ...