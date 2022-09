Ue: "Nuove sanzioni per Russia". Usa: altre armi a Ucraina (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - L'Ue prepara Nuove sanzioni contro la Russia dopo i referendum organizzati da Mosca nelle aree occupate in Ucraina. L'annessione dei territori, dopo le votazioni, verrà formalizzata a breve. La reazione di Bruxelles, dopo l'accelerazione di Vladimir Putin, non si è fatta attendere. L'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato presentato ai rappresentanti degli Stati membri presso l'Ue, nel Coreper. Accanto al consenso sulla necessità di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte a Mosca, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles, sono stati richiesti approfondimenti sulla questione del tetto al prezzo del petrolio russo destinato a Paesi terzi. L'esame verrà approfondito a livello tecnico, per passare poi al Coreper di venerdì 30 settembre, in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - L'Ue preparacontro ladopo i referendum organizzati da Mosca nelle aree occupate in. L'annessione dei territori, dopo le votazioni, verrà formalizzata a breve. La reazione di Bruxelles, dopo l'accelerazione di Vladimir Putin, non si è fatta attendere. L'ottavo pacchetto dicontro laè stato presentato ai rappresentanti degli Stati membri presso l'Ue, nel Coreper. Accanto al consenso sulla necessità di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte a Mosca, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles, sono stati richiesti approfondimenti sulla questione del tetto al prezzo del petrolio russo destinato a Paesi terzi. L'esame verrà approfondito a livello tecnico, per passare poi al Coreper di venerdì 30 settembre, in un ...

