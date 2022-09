Udinese, Sottil premiato miglior allenatore del mese (Di giovedì 29 settembre 2022) Andrea Sottil ha vinto il premio come miglior allenatore del mese di settembre dopo l’ottimo avvio di stagione dell’Udinese Dopo l’ottimo avvio di stagione dell’Udinese di Andrea Sottil, con 16 punti fatti nelle prime 7 partite, la Serie A a deciso di premiare il tecnico dei friulani come migliore allenatore del mese di settembre. Di seguito il comunicato della Serie A. «Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Udinese – Atalanta, in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 alla “Dacia Arena – Stadio Friuli” di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Andreaha vinto il premio comedeldi settembre dopo l’ottimo avvio di stagione dell’Dopo l’ottimo avvio di stagione dell’di Andrea, con 16 punti fatti nelle prime 7 partite, la Serie A a deciso di premiare il tecnico dei friulani comedeldi settembre. Di seguito il comunicato della Serie A. «Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’dell’Andrea. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di– Atalanta, in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 alla “Dacia Arena – Stadio Friuli” di ...

