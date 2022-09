Ucraina, von der Leyen “Democrazia prevarrà, valore da proteggere” (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, ancora una volta, una Democrazia lotta per la propria sopravvivenza contro l’aggressione di un autocrate straniero. L’attacco della Russia contro l’Ucraina è l’ennesima battaglia in una guerra che infuria da 25 secoli. La guerra dell’autocrazia contro la Democrazia. E sono profondamente convinto che la Democrazia prevarrà”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Forum sulla Democrazia ad Atene. “Ma è anche preoccupante vedere che le tragedie del passato continuano a ripetersi e che troppi, in Europa, hanno sottovalutato le minacce sia fuori che dentro i nostri confini. Per più di 70 anni, il nostro continente ha marciato incessantemente verso la Democrazia. E molti di noi – ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, ancora una volta, unalotta per la propria sopravvivenza contro l’aggressione di un autocrate straniero. L’attacco della Russia contro l’è l’ennesima battaglia in una guerra che infuria da 25 secoli. La guerra dell’autocrazia contro la. E sono profondamente convinto che la”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento al Forum sullaad Atene. “Ma è anche preoccupante vedere che le tragedie del passato continuano a ripetersi e che troppi, in Europa, hanno sottovalutato le minacce sia fuori che dentro i nostri confini. Per più di 70 anni, il nostro continente ha marciato incessantemente verso la. E molti di noi – ...

Agenzia_Ansa : La Turchia condanna i referendum per l'annessione alla Russia di 4 regioni sotto il suo controllo in Ucraina, defin… - kevinlenny1010 : RT @OGiannino: Dopo referendum-farsa russi in Ucraina con pretesa che modifichino confini a seguito di atti di forza, Bruxelles annuncia nu… - zazoomblog : Ucraina von der Leyen “Democrazia prevarrà valore da proteggere” - #Ucraina #Leyen #“Democrazia #prevarrà - lenisa_agostino : RT @a_lambardi: A #Donetsk sono apparsi dei cartelloni con Biden e la Von Der Leyen. Ringraziano 'il nonno per la nostra vittoria' e a Ursu… - MariMario1 : RT @a_lambardi: A #Donetsk sono apparsi dei cartelloni con Biden e la Von Der Leyen. Ringraziano 'il nonno per la nostra vittoria' e a Ursu… -