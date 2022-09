Ucraina | sul Nyt le telefonate dei militari russi | “Questa guerra la scelta peggiore”

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Il New York Times ha pubblicato il contenuto di file audio su cui sono registrate le conversazioni telefoniche di alcuni soldatiinviati a combattere sul fronte in. Parole dalle quali emergono chiaramente difficoltà e disperazione. “Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo… Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo”, dice un soldato russo. “Mamma,è lafatta dal nostro governo. Quando finirà tutto questo, Putin? Dannazione”, dice un militare alla madre. E lei risponde che ina i media dicono che “tutto va secondo i piani”. Le chiamate, le cui ...

Nelle telefonate tra i soldati e i loro parenti, intercettate dalle forze ucraine, ci sono tutti gli orrori compiuti dall'esercito russo, dalle stragi di civili fino ai rastrellamenti e i saccheggi.