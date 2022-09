Ucraina | missili russi su Dnipro | tre civili uccisi | tra loro un bambino

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città di Dnipro: tre civili, tra cui u… - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: #29settembre Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città orientale di Dnipro: tre civili, tra cui… - leonatre : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città di Dnipro: tre civili, tra cui un bamb… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città di Dnipro: tre civ… - Ale_Is_Back : RT @yarynagrusha: No, non siamo stanchi della guerra: stanotte i missili russi hanno colpito la zona residenziale a #Dnipro le autorità par… -

A Dnipro, zona est dell', un attacco missilistico russo ha colpito nella notte un'area residenziale: tre civili, tra ... 'I russi hanno colpito Dnipro connella notte, prendendo di mira ...... e il pericolo di schierarea raggio corto e intermedio in Europa'. Tali richiami sarebbero ...'col tentativo della Nato di lanciare lo sfruttamento tecnico - militare dell', e coltivare ...Alcuni missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città orientale di Dnipro. Tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi.Plebiscito per il Sì nei territori ucraini dove si è tenuto il referendum per l'annessione alla Russia: ora si teme il possibile utilizzo delle armi tattiche nucleari da parte di Mosca. Ecco cosa sono ...