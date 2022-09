Ucraina | le telefonate dei soldati russi sul New York Times | Putin è un idiota | questa guerra la perdiamo

Open_gol : Le telefonate raccolte dal New york times delle truppe di Mosca ormai scoraggiate dopo essersi impantanate alle por… - fanpage : Migliaia di telefonate scioccanti di soldati russi a famigliari e amici, intercettate lo scorso marzo dalle forze u… - Agenzia_Italia : ?? “Stiamo perdendo, al diavolo l'esercito'. Le telefonate a casa dei soldati russi _ - tamicheA1 : RT @Tg3web: Il ritratto di un esercito allo sbando. È quello che esce dalle intercettazioni delle telefonate dei soldati russi impegnati in… - fenice_risorta : L'hanno capito pure loro cosa sono #putin e i #figlidiputin che lo difendo a prescindere ?????? -

Dalle conversazioni pubblicate emerge lo scoraggiamento dei militari al fronte e le grave perdite sul campo delle forze di ...Chiamano dall', dove sono stati inviati a combattere. Ma loro non lo sapevano, sono stati ... Il New York Times ha pubblicato ledei soldati russ i dal campo di battaglia alle ...Il New York Times ha ottenuto in esclusiva le registrazioni di migliaia di chiamate effettuate alle famiglie durante tutto il mese di marzo e intercettate dalle forze dell'ordine ucraine ...Dalle conversazioni pubblicate emerge lo scoraggiamento dei militari al fronte e le grave perdite sul campo delle forze di Mosca ...