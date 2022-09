Ucraina | Kiev | “Morti 58 580 soldati Russia”

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 58.580 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 58.580 uomini, 2.325 carri armati, 4.909 mezzi corazzati, 1.385 sistemi d’artiglieria, 331 lanciarazzi multipli, 175 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 262 aerei, 224 elicotteri, 3.751 autoveicoli, 15 unità navali e 995 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

