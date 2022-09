Ucraina: Kiev, 'Bielorussia riceverà 20mila mobilitati da Russia' (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Mosca collocherà in BieloRussia 20.000 mobilitati che devono integrare le unità russe di stanza nel Paese. Lo riferisce la Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. "Con questa mobilitazione, il rapporto tra personale militare "esperto" e "giovane" dovrebbe essere di 1 a 5 - scrive su Telegram l'intelligence di Kiev - Si prevede di utilizzare i fondi militari esistenti, nonché i locali e gli edifici civili, per il collocamento delle unità militari. Per queste esigenze verranno utilizzati magazzini, hangar e locali di aziende agricole e fattorie abbandonate". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022), 29 set. (Adnkronos) - Mosca collocherà in20.000che devono integrare le unità russe di stanza nel Paese. Lo riferisce la Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. "Con questa mobilitazione, il rapporto tra personale militare "esperto" e "giovane" dovrebbe essere di 1 a 5 - scrive su Telegram l'intelligence di- Si prevede di utilizzare i fondi militari esistenti, nonché i locali e gli edifici civili, per il collocamento delle unità militari. Per queste esigenze verranno utilizzati magazzini, hangar e locali di aziende agricole e fattorie abbandonate".

