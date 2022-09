(Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) -ha negato le informazioni sul presuntoin una delle unità elettriche della centrale nucleare di. "A partire dalle 15,40 del 29 settembre - ha comunicato l'ente statale ucraino che gestisce le centrali nucleari nel Paese - non sono stati registrati incendi nelle unità di potenza della centrale nucleare di. Informazioni inaffidabili sull'alla seconda unità di potenza della Centrale disi stanno diffondendo nei canali di Telegram. Informiamo ufficialmente che questo non è vero". La società presume che le informazioni inaffidabili specificate siano apparse a seguito di un cortocircuito di uno dei trasformatori, accompagnato da una certa quantità di fumo. "Il perimetro attorno alla Centrale - ha ...

L'agenzia nucleare, che gestisce gli impianti nel Paese, compreso quello di Zaporizhzhia, occupato dai russi, ha accusato le forze filo - russe di aver messo in scena una finta votazione al referendum ......ha catturato la centrale nucleare di Chornobyl all'inizio dell'invasione su larga scala in. ... Il 15 luglio,ha riferito che la Russia aveva dispiegato diversi sistemi missilistici ... Ucraina: Energoatom smentisce notizie su incendio reattore Zaporizhzhia Kiev, 29 set. (Adnkronos) – Energoatom ha negato le informazioni sul presunto incendio in una delle unità elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia. “A partire dalle 15,40 del 29 settembre – ...ROMA, 26 SET - L'agenzia nucleare ucraina Energoatom, che gestisce gli impianti nel Paese, compreso quello di Zaporizhzhia, occupato dai russi, ha accusato le forze filo-russe di aver messo in scena u ...