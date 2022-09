Ucraina, Draghi sente Zelensky: “Referendum illegali, Italia non riconosce esito” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio – informa Palazzo Chigi – si è incentrato “sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda’ illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Il presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sostegno da parte del governo Italiano alle Autorità e alla popolazione Ucraina in tutti gli ambiti”. I leader delle autorità filorusse delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk e quelli delle regioni di Kherson e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’, Volodymyr. Il colloquio – informa Palazzo Chigi – si è incentrato “sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda’indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Il presidenteha assicurato che l’nonrà l’dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sostegno da parte del governono alle Autorità e alla popolazionein tutti gli ambiti”. I leader delle autorità filorusse delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk e quelli delle regioni di Kherson e ...

