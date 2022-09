Ucraina: Draghi sente Zelensky, 'referendum illegali, Italia non ne riconoscerà esito' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio -informa Palazzo Chigi- si è incentrato "sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda' illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Il presidente Draghi ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito dei ‘referenda' e ha confermato il continuo sostegno da parte del governo Italiano alle Autorità e alla popolazione Ucraina in tutti gli ambiti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell', Volodymyr. Il colloquio -informa Palazzo Chigi- si è incentrato "sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda'indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Il presidenteha assicurato che l'nonl'dei ‘referenda' e ha confermato il continuo sostegno da parte del governono alle Autorità e alla popolazionein tutti gli ambiti".

