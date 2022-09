Ucraina: 19 feriti per bombardamento a Zelenodol (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Il numero di persone ferite a seguito dei bombardamenti russi con ordigni a grappolo nel territorio di Zelenodol, nella regione di Dnipropetrovsk, è di 19 persone. Lo ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale Valentin Reznichenko. "Ci sono già 19 feriti nella comunità di Zelenodol a causa dell'attacco nemico avvenuto stamattina - ha scritto su Telegram Reznichenko - La gente stava solo andando al lavoro quando i russi hanno diretto contro di loro i loro razzi Uragan. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Il nemico ha preso di mira un obiettivo industriale". Da parte sua, il capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, ha precisato che "sei feriti sono gravi e sono stati ricoverati negli ospedali del distretto di Kryvorizka". A seguito dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Il numero di persone ferite a seguito dei bombardamenti russi con ordigni a grappolo nel territorio di, nella regione di Dnipropetrovsk, è di 19 persone. Lo ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale Valentin Reznichenko. "Ci sono già 19nella comunità dia causa dell'attacco nemico avvenuto stamattina - ha scritto su Telegram Reznichenko - La gente stava solo andando al lavoro quando i russi hanno diretto contro di loro i loro razzi Uragan. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Il nemico ha preso di mira un obiettivo industriale". Da parte sua, il capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, ha precisato che "seisono gravi e sono stati ricoverati negli ospedali del distretto di Kryvorizka". A seguito dei ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città di Dnipro: tre civili, tra cui u… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città di Dnipro: tre civili, tra cui un bamb… - V94Valerio : RT @yarynagrusha: No, non siamo stanchi della guerra: stanotte i missili russi hanno colpito la zona residenziale a #Dnipro le autorità par… - zizinore : RT @yarynagrusha: No, non siamo stanchi della guerra: stanotte i missili russi hanno colpito la zona residenziale a #Dnipro le autorità par… - NuvolettaZen : RT @yarynagrusha: No, non siamo stanchi della guerra: stanotte i missili russi hanno colpito la zona residenziale a #Dnipro le autorità par… -