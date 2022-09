Tutti vogliono fare il segretario del Pd. Valanga di candidature, è già caos (Di giovedì 29 settembre 2022) Pronti, via! In realtà nessuno ha sparato il colpo a salve, ma la gara è partita, da sola, con scatti felini dei corridori a blocchi di partenza che nessuno aveva fissato. Il traguardo è la segreteria Pd. Con Matteo Orfini, che dei dem fu presidente, a twittare sconsolato: «Con una media di due autocandidature al giorno, se siamo bravi nel giro di un paio di mesi possiamo arrivare a una sessantina di candidati a un congresso che non è nemmeno stato convocato». E dunque è tutta qui l'essenza di un caos post elettorale, tanto che Enrico Letta, con una leadership ridotta al ruolo di vigile urbano che dirige il traffico interno, ha convocato una direzione il 6 ottobre per invitare Tutti a darsi una calmata. E già, perché se il traghettatore vuol traghettare, i contendenti paiono una gran voglia di fargli prendere il largo, e agguantare il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Pronti, via! In realtà nessuno ha sparato il colpo a salve, ma la gara è partita, da sola, con scatti felini dei corridori a blocchi di partenza che nessuno aveva fissato. Il traguardo è la segreteria Pd. Con Matteo Orfini, che dei dem fu presidente, a twittare sconsolato: «Con una media di due autoal giorno, se siamo bravi nel giro di un paio di mesi possiamo arrivare a una sessantina di candidati a un congresso che non è nemmeno stato convocato». E dunque è tutta qui l'essenza di unpost elettorale, tanto che Enrico Letta, con una leadership ridotta al ruolo di vigile urbano che dirige il traffico interno, ha convocato una direzione il 6 ottobre per invitarea darsi una calmata. E già, perché se il traghettatore vuol traghettare, i contendenti paiono una gran voglia di fargli prendere il largo, e agguantare il ...

riotta : Putin voleva riportare la Russia ai fasti dell'Urss e c'è riuscito. Come allora tutti vogliono scappare a gambe lev… - matteorenzi : Ci vogliono mesi per una mammografia, una TAC, un esame. Ma non si parla più di sanità. Durante il Covid tutti i la… - TeresaBellanova : Per una mammografia, una Tac, un esame diagnostico, ci vogliono mesi. Ma di sanità non si parla. Durante il Covid… - IvoAyrton : RT @Io41881712: Vogliono assegnare a tutti i costi un ministero a questa signora. Ma quali particolari doti avrà mai? #ronzulli https://t.… - keniGonzalez13 : RT @VoteWithARMY: Ciao ARMY! Se puoi votare BTS per il 'Popularity Award' di TMA. Il voto è così facile. Devi solo andare sul sito web alle… -