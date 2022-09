Tutti contro Marco Bellavia e sui social si parla anche di bullismo: cosa sta succedendo (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è una persona profondamente in crisi. Il pubblico, si divide ma la maggior parte dei telespettatori, soprattutto i più appassionati che seguono la diretta sul canale 55, sono sicuri che ci sia in corso una sorta di attacco feroce contro Marco Bellavia. E’ difficile mettere insieme i pezzi ma basta leggere i commenti di tanti fan del GF VIP 7 su Twitter per comprendere che Marco è un po’ emarginato dal gruppo, attaccato e messo sotto accusa, non si sa bene per quale motivo. Le ipotesi sono diverse: si è messo sotto la lente di ingrandimento per il suo interesse verso Pamela Prati e la cosa non è piaciuta a tanti che quindi hanno puntato il dito contro di lui. Inoltre ha un animo molto sensibile e piange spesso la notte, quando prova a spiegare i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è una persona profondamente in crisi. Il pubblico, si divide ma la maggior parte dei telespettatori, soprattutto i più appassionati che seguono la diretta sul canale 55, sono sicuri che ci sia in corso una sorta di attacco feroce. E’ difficile mettere insieme i pezzi ma basta leggere i commenti di tanti fan del GF VIP 7 su Twitter per comprendere cheè un po’ emarginato dal gruppo, attaccato e messo sotto accusa, non si sa bene per quale motivo. Le ipotesi sono diverse: si è messo sotto la lente di ingrandimento per il suo interesse verso Pamela Prati e lanon è piaciuta a tanti che quindi hanno puntato il ditodi lui. Inoltre ha un animo molto sensibile e piange spesso la notte, quando prova a spiegare i ...

chedisagio : Chi pensa che PD più M5S avrebbero in qualche modo pareggiato il centrodestra, forse non si è accorto che il M5S ha… - borghi_claudio : I dati si stanno stabilizzando. A meno di sorprese tutti i candidati Lega negli uninominali Toscana passano. Fuori… - Mlucialorefice : In #Sicilia, il #M5S, con il 27% dei consensi, è la prima forza politica. Coi nostri eletti in Parlamento faremo un… - lucacozzuto : @ROSS54PLL @StefanoPutinati Siamo tutti ottimisti, però magari se vedi che vai contro un muro evita di accelerare sperando svanisca - plucaf : RT @lefrasidiosho: Dopo la sconfitta, nel #PD tutti contro #Letta -