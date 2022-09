Turcherie e Fantasie alla Maratona Mozart

Leggi su cronachesalerno

Seconda giornata domani sera nella chiesa di San Giorgio per l' esecuzione dell'integrale dell'opera pianistica da camera del genio salisburghese, organizzata dall'Associazione Alessandro Scarlatti, in collaborazione con il Conservatorio "G.Martucci" di Salerno. Cinque i pianisti che si alterneranno alla tastiera Federico Cirillo, William Pio Cristiano, Alessandro Amendola e Raffaella De Vita e Manuela Lorenzo Di Olga Chieffi. Start alle ore 18 con l'inaugurazione della serata affidata a Federico Cirillo, allievo di Demetrio Massimo Trotta, che inizierà la sua performance con la Sonata n°4 in mi Bemolle maggiore K ...