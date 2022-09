Truss | il budget e l’intervento della Bank of England Cosa rischia Londra

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno lo dice in modo esplicito, ma in tanti lo pensano: quello che si sta verificando nel Regno Unito dovrebbe servire da monito per l’Italia che in queste settimane sta vedendo un lento ma progressivo aumento dello spread (ieri ha chiuso a 244 punti base). Gli ampi tagli fiscali previsti dal governo conservatore appena insediato hanno affondato la sterlina, fatto cadere la Borsa die creato forti turbolenze al mercato dei titoli di stato (i Gilt) rendendo necessarioofper riportare stabilità. Ma soprattutto hanno provocato la reazione severa del Fondo monetario internazionale che ha chiesto esplicitamente a Downing Street di rivedere le misure. L’ex segretario di stato americano, Larry Summers, ha detto di non ricordare un momento in cui una serie di ...

... Lizè balzata nella politica economica come punto di partenza . Kwasi Kwarteng , il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, ci ha dato un'idea di come appare Trussonomics nel suo 'mini' ......prossima settimana e inizierà ad acquistare temporaneamente obbligazioni a lunga scadenza per tentare di rimediare al caos del mercato scatenato dal cosiddetto "mini -" del nuovo governoLa Banca d'Inghilterra si è mossa mercoledì per reprimere una rivoluzione nel mercato finanziario, annunciando che avrebbe acquistato temporaneamente una ...Una sterlina più debole significa un maggiore costo per i prodotti importati dall’estero: il gas o la benzina, per non dire del cibo.