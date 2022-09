Tromba d’aria, strade come torrenti e fiumi di fango: momenti di terrore nella provincia (Di giovedì 29 settembre 2022) Emergenza Maltempo, momenti di terrore nel sud del Lazio con la provincia di Latina stretta nella morsa di vento e pioggia. Formia e Sabaudia le zone più colpite. nella prima, località Santa Maria La Noce, momenti di autentico terrore: un fiume d’acqua e fango dalla montagna, ha smantellato la recinzione di un ristorante in cima alla collina e provocato altri danni lungo il percorso. per riversarsi poi, fortunatamente, nel fossato di Rialto. Paura anche a Sabaudia dove una Tromba d’aria ha causato danni. La strada Litoranea, a Sabaudia, è stata chiusa al traffico perché un capannone è stato distrutto e trascinato sull’asfalto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile del gruppo Anc di Sabaudia. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Emergenza Maltempo,dinel sud del Lazio con ladi Latina strettamorsa di vento e pioggia. Formia e Sabaudia le zone più colpite.prima, località Santa Maria La Noce,di autentico: un fiume d’acqua edalla montagna, ha smantellato la recinzione di un ristorante in cima alla collina e provocato altri danni lungo il percorso. per riversarsi poi, fortunatamente, nel fossato di Rialto. Paura anche a Sabaudia dove unaha causato danni. La strada Litoranea, a Sabaudia, è stata chiusa al traffico perché un capannone è stato distrutto e trascinato sull’asfalto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile del gruppo Anc di Sabaudia. ...

