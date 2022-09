(Di giovedì 29 settembre 2022) Travolti da un insolito (per quanto comune) destino. I due argomenti che hanno fissato la giornata degli arbitri, ovvero il debutto in A di Maria Sole Ferrieri Caputi e le accuse di Maurizio...

hanno come minimo comun denominatore la parola "mafia" , ovvero - per dirla con le parole del presidente dell'AIA,, "quell'organizzazione (...) che dà per privilegio ciò che spetta di ... Trentalange furioso con Sarri: "Inaccettabile, a chi si riferiva" L'attenzione si concentra sulle polemiche nate dopo la gara Lazio-Napoli e il "piano B" evocato dal tecnico biancoceleste ...