Travaglio infanga il centrodestra | “Riciclati”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 settembre 2022) Martedì scorso, sintonizzandomi casualmente sul talk show condotto da Giovanni Floris su La7, ho assistito ad una grottesca esibizione di Marcoin versione oracolo di Delfi. Esprimendo giudizi di competenza e onestà a raffica, con la sua ben nota spocchia di uomo moralmente superiore, questo il suo giudizio in merito alla classe dirigente che si appresta a governare il Paese, segnatamente agli eletti del partito di Giorgia Meloni: “Intanto la gran parte sono tutti, che vengono o da Forza Italia o dalla Lega o da Alleanza Nazionale, e poi da Futuro e Libertà di Fini, che abbiamo già visto nei tre governi Berlusconi. Esperienza chiusa in maniera fallimentare, disastrosa anzitempo nel 2011, quando dovettero andare a casa tra le maledizioni della gente. E poi ci sono dei nuovi: non sono tutti negativi, ovviamente, ci sono anche persone ...