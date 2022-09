Traffico Roma del 29-09-2022 ore 18:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e dalla Nomentana La Tiburtina è in carreggiata esterna da Roma Fiumicino alla Tuscolana chiusa da giorni via di Grottarossa per verifiche alle alberature tra via di Quarto Peperino e la via Flaminia inevitabili ripercussioni in tutta l’area circostante su Viale Parioli lavori in corso in Piazza Pitagora si sono formate code tra Piazza Santiago del Cile Piazza Ungheria nelle due direzioni code per Traffico su via del Foro Italico tra Corso Francia in viale della Moschea verso la Salaria per un incidente invece rallentamenti su via Pietro lupi all’altezza di via Fleming a sud di Roma code lungo la via del mare tra il raccordo via di Mezzocammino su via Laurentina sempre dal raccordo a via di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e dalla Nomentana La Tiburtina è in carreggiata esterna daFiumicino alla Tuscolana chiusa da giorni via di Grottarossa per verifiche alle alberature tra via di Quarto Peperino e la via Flaminia inevitabili ripercussioni in tutta l’area circostante su Viale Parioli lavori in corso in Piazza Pitagora si sono formate code tra Piazza Santiago del Cile Piazza Ungheria nelle due direzioni code persu via del Foro Italico tra Corso Francia in viale della Moschea verso la Salaria per un incidente invece rallentamenti su via Pietro lupi all’altezza di via Fleming a sud dicode lungo la via del mare tra il raccordo via di Mezzocammino su via Laurentina sempre dal raccordo a via di ...

Scramble per 2 Eurofighter del 51º Stormo dell'Aeronautica Militare che questa mattina sono decollati per intercettare. Roma traffico - Via Salaria: Rallentamenti tra Aeroporto Urbe e Tangenziale Est > Tangenziale Est. Roma traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra Cassia e Salaria > interna Nomentana e Prenestina. Roma traffico - Via Eleniana: Rallentamenti tra Piazza di Santa Croce in Gerusalemme e Piazzale Labicano. Roma traffico - Via Ardeatina: Rallentamenti tra Vicolo delle Sette Chiese e Via di San Sebastiano