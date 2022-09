"Tra i ministri anche Luca Ricolfi": un terremoto, cosa vogliono affidargli (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre l'altalena degli eletti e dei non eletti ancora oscilla, ieri pomeriggio il Viminale ha corretto i dati pubblicati sul sito attribuendo seggi nel plurinominale a chi pareva fuori e togliendoli a chi già aveva festeggiato (come Caterina Cerroni, la giovanissima dem capolista del Molise), già impazza, nei Palazzi ancora vuoti, il totoministri. Giorgia Meloni è al lavoro da prima delle elezioni sulla squadra di governo, ma, naturalmente, da lunedì i colloqui si sono infittiti. Sergio Mattarella vuole dare l'incarico appena possibile, perché il Paese ha bisogno di un governo che sia nelle sue piene funzioni il prima possible. Vuole mettere in piedi una squadra «inattaccabile», come ripete a chi gli parla, fatta di «competenti», di «alto livello». anche di esterni. Un dream team che metta a tacere lo scetticismo delle cancellerie europee, i mercati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre l'altalena degli eletti e dei non eletti ancora oscilla, ieri pomeriggio il Viminale ha corretto i dati pubblicati sul sito attribuendo seggi nel plurinominale a chi pareva fuori e togliendoli a chi già aveva festeggiato (come Caterina Cerroni, la giovanissima dem capolista del Molise), già impazza, nei Palazzi ancora vuoti, il toto. Giorgia Meloni è al lavoro da prima delle elezioni sulla squadra di governo, ma, naturalmente, da lunedì i colloqui si sono infittiti. Sergio Mattarella vuole dare l'incarico appena possibile, perché il Paese ha bisogno di un governo che sia nelle sue piene funzioni il prima possible. Vuole mettere in piedi una squadra «inattaccabile», come ripete a chi gli parla, fatta di «competenti», di «alto livello».di esterni. Un dream team che metta a tacere lo scetticismo delle cancellerie europee, i mercati ...

dolores20943592 : RT @AbracaBarna: Ma due MERDE UMANE, ribadisco MERDE UMANE, come #Friedman (tra l’altro neanche italiano) e #Ricci, con quale autorità poss… - MaxBassanettiPC : @uomok58 @ElisabettaGall7 @dorota1010 @FratellidItalia La differenza tra la destra che ha fatto dichiarazioni di am… - Antonel34928201 : @Marco_dreams La rosa dei ministri sarà scelta tra persone competenti, ben viste anche a livello internazionale( Ta… - MarinellaU : RT @AbracaBarna: Ma due MERDE UMANE, ribadisco MERDE UMANE, come #Friedman (tra l’altro neanche italiano) e #Ricci, con quale autorità poss… - icsicsxx : RT @AbracaBarna: Ma due MERDE UMANE, ribadisco MERDE UMANE, come #Friedman (tra l’altro neanche italiano) e #Ricci, con quale autorità poss… -