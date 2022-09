Totti ed Ilary Blasi: spunta fuori la versione dei fatti raccontata da Paola Ferrari (Di giovedì 29 settembre 2022) Ospite de La vita in diretta su Rai Uno, la giornalista Paola Ferrari espone la sua versione su quanto successo tra Totti e Ilary Blasi. Continuano i colpi di scena e le rivelazioni inedite, fondate o presunte, sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Di certo, comunque, c’è solo che una delle coppie famose L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 settembre 2022) Ospite de La vita in diretta su Rai Uno, la giornalistaespone la suasu quanto successo tra. Continuano i colpi di scena e le rivelazioni inedite, fondate o presunte, sulla separazione tra Francescoed. Di certo, comunque, c’è solo che una delle coppie famose L'articolo è apparso nella suaoriginale sul sito SoloGossip.it.

