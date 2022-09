Totti e Ilary, la situazione si complica: “Niente accordo, si va in Tribunale” (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Ne sarebbe convinto Il Corriere dello Sport che, citando il CorSera, svela che la conduttrice avrebbe rifiutato tutte le proposte, “anche economicamente laute” dell’ex marito. A questo punto, mentre i rispettivi legali sarebbero fermi sulle proprie posizioni, la battaglia sembra essere ormai destinata a spostarsi in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuna separazione consensuale tra FrancescoBlasi? Ne sarebbe convinto Il Corriere dello Sport che, citando il CorSera, svela che la conduttrice avrebbe rifiutato tutte le proposte, “anche economicamente laute” dell’ex marito. A questo punto, mentre i rispettivi legali sarebbero fermi sulle proprie posizioni, la battaglia sembra essere ormai destinata a spostarsi in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

salvospampinato : RT @eniiolucherini: A chi tira ancora in ballo Totti ed Ilary TIlary cazTotti spunto per questo gioco di parole da un tweet di @salvospa… - blogtivvu : Totti e Ilary, la situazione si complica: “Niente accordo, si va in Tribunale” #totti #ilary - DonnaGlamour : Ilary Blasi vuole “sfrattare” Totti: l’indiscrezione - nicolaPalumbo00 : RT @fanpage: Finisce tutto in tribunale #ilaryblasi non avrebbe gradito che la cena di presentazione ufficiale di #francescototti a Noemi… - infoitcultura : Totti, primo compleanno lontano da Ilary: “Il bacio con Noemi davanti ai figli e agli invitati” -