Totti e Ilary Blasi vanno in tribunale: sembra impossibile la separazione consensuale (Di giovedì 29 settembre 2022) Non procede per niente bene la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrava potesse esserci una tregua e invece forse tutto è saltato. E’ il Corriere della Sera a parlarne mentre sfuma la separazione consensuale. Non ci sono accordi e se Totti davvero si è pentito della sua intervista contro l’ex moglie lei sembra non volere dimenticare nemmeno una parola. Dicono che Ilary Blasi abbia rifiutato qualunque proposta e la nuova ex coppia d’oro adesso è più che mai a ferri corti. Si racconta di proposte molto vantaggiose ma anche che la conduttrice tv non indietreggia e a questo punto non resta che darsi appuntamento in un’aula di tribunale. Totti e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Non procede per niente bene latra Francescova potesse esserci una tregua e invece forse tutto è saltato. E’ il Corriere della Sera a parlarne mentre sfuma la. Non ci sono accordi e sedavvero si è pentito della sua intervista contro l’ex moglie leinon volere dimenticare nemmeno una parola. Dicono cheabbia rifiutato qualunque proposta e la nuova ex coppia d’oro adesso è più che mai a ferri corti. Si racconta di proposte molto vantaggiose ma anche che la conduttrice tv non indietreggia e a questo punto non resta che darsi appuntamento in un’aula die ...

