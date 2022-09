Totti-Blasi, parla la sorella di Cristian Iovino: “mio fratello ha paura di tornare in Italia” (Di giovedì 29 settembre 2022) Veronica Iovini in un’intervista rilasciata al noto settimanale Di Più ha deciso di rompere il silenzio, facendo sapere a tutti che dopo le insinuazioni nei confronti di suo fratello Cristiano per essere il presunto amante di Ilary Blasi, la vita del personal trainer è diventata un inferno. Sottolineando che da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary suo fratello ha paura di andare in giro in Italia, tornato per pochi giorni, visto quello che stava succedendo intorno al suo nome è ripartito. Veronica ha sottolineato che suo fratello è molto provato e si sente bersagliato. La donna ha aggiunto che questa faccenda gli ha inevitabilmente cambiato la vita. Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022) Veronica Iovini in un’intervista rilasciata al noto settimanale Di Più ha deciso di rompere il silenzio, facendo sapere a tutti che dopo le insinuazioni nei confronti di suoo per essere il presunto amante di Ilary, la vita del personal trainer è diventata un inferno. Sottolineando che da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio trae Ilary suohadi andare in giro in, tornato per pochi giorni, visto quello che stava succedendo intorno al suo nome è ripartito. Veronica ha sottolineato che suoè molto provato e si sente bersagliato. La donna ha aggiunto che questa faccenda gli ha inevitabilmente cambiato la vita.

