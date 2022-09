Totti-Blasi in tribunale: lui bacia Noemi Bocchi davanti ai figli (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno accordo tra Ilary Blasi e Totti: si va in tribunale. La separazione consensuale tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e l'ex Capitano della Roma sembra essere impossibile. I due ex coniugi andranno l'una contro l'altro per via giudiziale. Come finirà? Il Corriere della Sera fa sapere che i rispettivi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, sono pronti per questa sfida, la tensione sarebbe altissima e il silenzio che regna tra i due contendenti è davvero tagliante. Inutili si sono rilevate le trattative: Ilary Blasi ha respinto ogni proposta, seppur vantaggiose, di Francesco Totti. Forse l'intervista rilasciata da Il Pupone ha complicato le cose? Alla luce delle rivelazioni scottanti probabilmente la risposta è affermativa. Francesco Totti ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno accordo tra Ilary: si va in. La separazione consensuale tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e l'ex Capitano della Roma sembra essere impossibile. I due ex coniugi andranno l'una contro l'altro per via giudiziale. Come finirà? Il Corriere della Sera fa sapere che i rispettivi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, sono pronti per questa sfida, la tensione sarebbe altissima e il silenzio che regna tra i due contendenti è davvero tagliante. Inutili si sono rilevate le trattative: Ilaryha respinto ogni proposta, seppur vantaggiose, di Francesco. Forse l'intervista rilasciata da Il Pupone ha complicato le cose? Alla luce delle rivelazioni scottanti probabilmente la risposta è affermativa. Francesco...

