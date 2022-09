Tottenham, Conte: “Juventus? In questo periodo mancanza di rispetto per Allegri e per me” (VIDEO) (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonio Conte e le voci sul ritorno alla Juventus. Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match tra Tottenham e Arsenal, derby di Londra, il tecnico salentino ha tenuto a smentire qualsiasi contatto con la società bianconera: “È una roba incredibile – ha esordito Conte – In questo periodo penso che sia un mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest’esperienza qui. Abbiamo un’intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me e di sicuro sto bene a Londra. Ho un ottimo rapporto con ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonioe le voci sul ritorno alla. Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match trae Arsenal, derby di Londra, il tecnico salentino ha tenuto a smentire qualsiasi contatto con la società bianconera: “È una roba incredibile – ha esordito– Inpenso che sia undinei confronti die anche nei miei che lavoro al. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte atipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest’esperienza qui. Abbiamo un’intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me e di sicuro sto bene a Londra. Ho un ottimo rapporto con ...

