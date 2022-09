Toscana meteo: codice arancione per forti temporali fino al 30 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) A causa di una vasta perturbazione in transito sulla Toscana, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per forti temporali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 settembre 2022) A causa di una vasta perturbazione in transito sulla, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allertadi coloreperL'articolo proviene da Firenze Post.

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE venerdì #30settembre su settori di Toscana, Campania e Molise ???? #allertaGIALLA in 14 regioni… - pcbassignana : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE venerdì #30settembre su settori di Toscana, Campania e Molise ???? #allertaGIALLA in 14 regioni ?? Consulta… - StefducFi : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE venerdì #30settembre su settori di Toscana, Campania e Molise ???? #allertaGIALLA in 14 regioni ?? Consulta… - InfoPratomagno : RT @ProtCivileRT: ???? #allertameteotos - Peggiorano le condizioni meteo in #Toscana dalla serata di oggi. Emesso codice arancio dalle 18 di… - ilnesi : RT @ProtCivileRT: ???? #allertameteotos - Peggiorano le condizioni meteo in #Toscana dalla serata di oggi. Emesso codice arancio dalle 18 di… -