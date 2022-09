(Di giovedì 29 settembre 2022) Non bastava l’ironiache ha punteggiato la campagna elettorale del Pd a rilanciare ecofiguracce e slogan autolesionistici: la debacle del centrosinistra di domenica scorsa ha rinvigorito di nuova linfa satirica utenti amareggiati e commentatori professionisti che, tra meme, fotomontaggi e didascalie irriverenti, infieriscono umoristicamente sue compagni. E l’hashtag del segretario del Pd diventa un imbattibile trendtopic.nel mirino della satiraCosì,Giuggino Di Maio tornato – in un profluvio di vignette e arditi collage fotografici rielaborati in nome di un editing sferzante – a fare ilsugli spalti dello stadio Maradona, nelle ultime ore tocca soprattutto a Enrico. Sta al segretario dem farsi travolgere dalla caustica ...

SecolodItalia1 : «Torno a Parigi in treno o prendo l’aereo?»: dopo Giggino il bibitaro, social scatenati su Letta… - SanDonaOfficial : RT @ilaTrame: Torno da Parigi il prossimo weekend perché : Fiere di San Donà >> Paris Fashion Week - airottivs : a gennaio torno a Parigi dopo 3 anni e mezzo?? - respiceadsidera : @lefrasidiosho Letta: Nero > torno a Parigi - rosso > resto qua a ffa' er portaborse pe'a Meloni. - blackgrrrl : Vabbè basta carciofara e i suoi fan confusi, torno a postare boni inglesi alle sfilate a Parigi -

Liberoquotidiano.it

alle radici. Viaggio affascinante". Nessuno dei suoi figli ha seguito le orme di tennista. "... Il personaggio Il calcio, l'Africa, le donne,: tutti gli amori di un mito di Francia (e non ...... 'Bei momenti nel Milan' Proprio Thiago Silva , a margine del match giocato ieri acon la ... ' Sarà un match importante, una bella giornata per me perché sono 12 anni che nona San Siro . ... Enrico Letta, "scegli" Non proprio, umiliazione totale: gira questa foto Torino - Per celebrare la 40ª edizione del Torino Film Festival diretto da Steve Della Casa, il Museo Nazionale del Cinema ha affidato l'immagine coordinata della manifestazione Ugo Nespolo.Artista tr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...