Torna a Roma il festival dell’innovazione e creatività (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta per prendere il via la decima edizione del Maker Faire Rome 2022 – the European Edition (dal 7 al 9 ottobre) negli spazi del Gazometro nel quartiere Ostiense di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta per prendere il via la decima edizione del Maker Faire Rome 2022 – the European Edition (dal 7 al 9 ottobre) negli spazi del Gazometro nel quartiere Ostiense di L'articolo proviene da il manifesto.

youareporacci : RT @Iam_Francesca99: Si torna a Roma ?? #basciagoni - youareporacci : RT @Marina111tznfrr: Ale che già torna a Roma, arrabbiato che il treno è in ritardo ????????#basciagoni - detocquevillei : @GuidoCrosetto carissimo Guido la prossima volta che torna a Roma faccia un salto al Quirinale. Da quelle parti pro… - zazoomblog : Pescara UFFICIALE: torna un terzino ex Roma - #Pescara #UFFICIALE: #torna #terzino - zazoomblog : Pescara UFFICIALE: torna un terzino ex Roma - #Pescara #UFFICIALE: #torna #terzino -