Torino, si valuta un ritiro a novembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Un ritiro a novembre quando il campionato sarà fermo per via dei Mondiali in Qatar: è questa l'idea sulla quale stanno lavorando... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Unquando il campionato sarà fermo per via dei Mondiali in Qatar: è questa l'idea sulla quale stanno lavorando...

cn1926it : #Ndombele fa passi da gigante, #Spalletti valuta la possibilità di lanciarlo dal 1' - cn1926it : Verso #NapoliTorino, Spalletti valuta alternative in difesa: alternanza #Kim-#Rrahmani - sportli26181512 : Torino, Juric valuta i giocatori della Primavera: Con tanti giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispett… - gazzettaGranata : Lazaro felice al Torino: Cairo valuta se riscattarlo dall'Inter #TorinoFC #FVCG #SFT -