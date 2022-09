Tiro a volo, Mondiali 2022: De Filippis-Grassia, campioni del mondo! Il Mixed Team di trap è azzurro (Di giovedì 29 settembre 2022) Ad Osijek è arrivato il momento dell’inno di Mameli. Nel corso dei Mondiali 2022 di Tiro a volo che si stanno tenendo sulle pedane croate, Mauro De Filippis e Giulia Grassia si sono presi l’oro iridato nel concorso senior di Mixed Team di trap. In un duello ricco di colpi di scena, gli azzurri sono riusciti alla fine a spuntarla allo shoot-off contro la Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall. Sembrava tutto fatto rapidamente, quando De Filippis e Grassia si sono portati addirittura sul 5-1 subendo poi però il rientro dei britannici, capaci di arrivare fino al 5-5. Shoot-off, ma non subito. Su Osijek si abbatte un vero e proprio nubifragio che rinvia lo spareggio. I tiratori provano a ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Ad Osijek è arrivato il momento dell’inno di Mameli. Nel corso deidiche si stanno tenendo sulle pedane croate, Mauro Dee Giuliasi sono presi l’oro iridato nel concorso senior didi. In un duello ricco di colpi di scena, gli azzurri sono riusciti alla fine a spuntarla allo shoot-off contro la Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall. Sembrava tutto fatto rapidamente, quando Desi sono portati addirittura sul 5-1 subendo poi però il rientro dei britannici, capaci di arrivare fino al 5-5. Shoot-off, ma non subito. Su Osijek si abbatte un vero e proprio nubifragio che rinvia lo spareggio. I tiratori provano a ...

