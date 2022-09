“Ti tiro questo in faccia”, rissa sfiorata per Ginevra Lamborghini al GF Vip (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli animi si scaldano sempre di più e i magazine di cronaca rosa parlano di rissa sfiorata per Ginevra Lamborghini, la quale ha perso davvero le staffe davanti a tutti. Convivere con delle perone mai viste prima induce, spesso, dopo i primi giorni di novità a scontrarsi con gli altri… o almeno così sta succedendo in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Recentemente abbiamo avuto modo di vedere Ginevra Lamborghini farsi spazio davanti le telecamere del reality show, parlando della sua vita e ricevendo anche ben due diffide da parte della sorella Elettra, ma lo scopo della donna sarebbe comunque quello di fare in modo di poter tornare ad avere un rapporto con lei. Nel frattempo, però, la giovane donna si vede costretta a fare i conti anche con un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli animi si scaldano sempre di più e i magazine di cronaca rosa parlano diper, la quale ha perso davvero le staffe davanti a tutti. Convivere con delle perone mai viste prima induce, spesso, dopo i primi giorni di novità a scontrarsi con gli altri… o almeno così sta succedendo in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Recentemente abbiamo avuto modo di vederefarsi spazio davanti le telecamere del reality show, parlando della sua vita e ricevendo anche ben due diffide da parte della sorella Elettra, ma lo scopo della donna sarebbe comunque quello di fare in modo di poter tornare ad avere un rapporto con lei. Nel frattempo, però, la giovane donna si vede costretta a fare i conti anche con un ...

Laura06170799 : @forsecosi Mi sembra che mai come in questo ultimo periodo sia tutto centrato sul fisico, idoneo o meno (danza o no… - liiightsup : praticamente questo mi sta seduto addoss e manco si scolla. ho provato pure a muovermi ma nulla. due secondi e gli tiro un ceffone - FebyTH : RT @litspi4: 'questo ora te lo tiro in faccia' non è proprio 'discuto educatamente' #gfvip - Elisa60388018 : RT @litspi4: 'questo ora te lo tiro in faccia' non è proprio 'discuto educatamente' #gfvip - litspi4 : 'questo ora te lo tiro in faccia' non è proprio 'discuto educatamente' #gfvip -