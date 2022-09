The Walking Dead 11, ecco il final trailer per l'ultima stagione della serie AMC (Di giovedì 29 settembre 2022) I sopravvisuti del mondo di The Walking Dead si preparano ad affrontare la minaccia finale nel trailer degli ultimi episodi dellìundicesima stagione dello show di AMC. The Walking Dead sta per giungere al termine, ma prima che gli ultimi episodi dell'undicesima stagione possano approdare in tv, godiamoci questo final trailer che ne anticipa l'arrivo. Manca poco all'addio dei fan alla serie principale dell'universo di The Walking Dead, e AMC ci prepara al momento con un nuovo trailer che ci anticipa qualcosa sui movimenti di Daryl (Norman Reedus) e gli altri sopravvissuti, e quale sarà l'ultima grande minaccia per il mondo. Gli ultimi 8 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) I sopravvisuti del mondo di Thesi preparano ad affrontare la minacciae neldegli ultimi episodi dellìundicesimadello show di AMC. Thesta per giungere al termine, ma prima che gli ultimi episodi dell'undicesimapossano approdare in tv, godiamoci questoche ne anticipa l'arrivo. Manca poco all'addio dei fan allaprincipale dell'universo di The, e AMC ci prepara al momento con un nuovoche ci anticipa qualcosa sui movimenti di Daryl (Norman Reedus) e gli altri sopravvissuti, e quale sarà l'grande minaccia per il mondo. Gli ultimi 8 ...

titanium_aurum : Ho iniziato The Walking Dead circa 12 anni fa ed ora sta per uscire l'ultima parte della serie, come dovrei sentirm… - GrandiTanya : @Fabbruccio1 @MoiMirue Gli zombie di the walking dead sono lenti come i vecchi che siamo.?? Altro che scatti da toast. - CDamnfinecoffee : @erbrovv Allora faranno come con The Walking Dead, chi ha AMC+ lo vede una settimana prima della messa in onda - telodogratis : The Walking Dead 11: il nuovo trailer degli episodi finali - geppo12 : Trailer della nuova stagione di The Walking Dead -