Tennis: Wta Parma, Paolini ko ai quarti di finale (Di giovedì 29 settembre 2022) Parma, 29 set. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale del torneo Wta 250 di Parma (terra, montepremi 251.750 dollari). L'azzurra, numero 79 del mondo, cede alla montenegrina Danka Kovinic, numero 78 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 36 minuti.

