Tennis, Juan Martin Del Potro: “Ad oggi non riesco a correre ma voglio lasciare una porta aperta al tennis” (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ultima apparizione in campo di Juan Martin Del Potro risale a febbraio scorso, quando l’argentino perse per 6-1 6-3 nel primo turno dell’ATP di Buenos Aires contro il connazionale Federico Delbonis. Da lì in poi il ritiro costretto a causa dei continui problemi fisici che ancora oggi lo stanno debilitando. “oggi posso solo camminare, non posso correre, non posso neanche guidare per troppe ore di fila senza dovermi fermare per fare stretching – ha affermato Del Potro alla rivista argentina La Nacion -. È una realtà molto dura e triste con la quale devo convivere ogni giorno. Non ero preparato a tanta sofferenza, non so come fanno gli altri atleti a convivere con questo tipo di dolore.” L’intenzione dell’argentino sarebbe quella di tornare in campo prima o poi, ma i ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ultima apparizione in campo diDelrisale a febbraio scorso, quando l’argentino perse per 6-1 6-3 nel primo turno dell’ATP di Buenos Aires contro il connazionale Federico Delbonis. Da lì in poi il ritiro costretto a causa dei continui problemi fisici che ancoralo stanno debilitando. “posso solo camminare, non posso, non posso neanche guidare per troppe ore di fila senza dovermi fermare per fare stretching – ha affermato Delalla rivista argentina La Nacion -. È una realtà molto dura e triste con la quale devo convivere ogni giorno. Non ero preparato a tanta sofferenza, non so come fanno gli altri atleti a convivere con questo tipo di dolore.” L’intenzione dell’argentino sarebbe quella di tornare in campo prima o poi, ma i ...

TennisWorldit : 'Non lo posso accettare'. Il dolore di Juan Martin Del Potro: Juan Martin Del Potro ha parlato delle sue condizioni… - OA_Sport : Carlos Alcaraz ha elogiato il campione svizzero, ma non lascerebbe mai Juan Carlos Ferrero per Federer -