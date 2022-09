Tennis, Federer scherza sul ritiro: “Ho perso qualsiasi cosa alla Laver Cup” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il suo addio al Tennis ha commosso tutto il mondo. Un’ultima volta lunga e bellissima, insieme ai migliori colleghi di una carriera unica che si è conclusa a Londra con la Laver Cup. Roger Federer torna a quei giorni intensi, felici, ma anche malinconici. Su Instagram Re Roger ci scherza su: “Tutti sogniamo un finale da favola….Ecco com’è andata il mio: ho perso il mio ultimo match in singolare, il mio ultimo doppio e la mia ultima sfida a squadre. Ho perso la mia voce durante la settimana, ho perso il mio lavoro…”, scrive Federer riferendosi al ritiro coinciso con la sconfitta del team Europa nel match contro il Team World. “In ogni caso – continua il fuoriclasse svizzero – il mio ritiro non poteva essere più ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il suo addio alha commosso tutto il mondo. Un’ultima volta lunga e bellissima, insieme ai migliori colleghi di una carriera unica che si è conclusa a Londra con laCup. Rogertorna a quei giorni intensi, felici, ma anche malinconici. Su Instagram Re Roger cisu: “Tutti sogniamo un finale da favola….Ecco com’è andata il mio: hoil mio ultimo match in singolare, il mio ultimo doppio e la mia ultima sfida a squadre. Hola mia voce durante la settimana, hoil mio lavoro…”, scriveriferendosi alcoinciso con la sconfitta del team Europa nel match contro il Team World. “In ogni caso – continua il fuoriclasse svizzero – il mionon poteva essere più ...

