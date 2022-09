Telmotor inaugura una nuova filiale a Reggio Emilia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. Si trova a, in località Mancasale, lasede di, da cinquant’anni anni partner qualificato e altamente specializzato nelle forniture elettriche e di illuminotecnica, centro di distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale. Con all’attivo 10 filiali dislocate nel nord Italia e una a Roma, 320 addetti e un volume d’affari superiore ai 177 milioni di euro,si conferma punto di riferimento nazionale tra i più qualificati nel settore della distribuzione di energia, dell’illuminazione, della building & home technology e delle energie rinnovabili, gestendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario. La scelta dell’-Romagna per questo nuovo ...