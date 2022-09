Telefonata Draghi – Zelensky, il premier italiano: «L’Italia non riconoscerà i referendum in Ucraina» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Italia non riconoscerà i risultati dei referendum svolti nei territori occupati in Ucraina per l’annessione alla Russia. È questo l’esito e la rassicurazione del presidente del Consiglio uscente Mario Draghi a Volodymyr Zelensky, nel corso di un colloquio telefonico tra i due oggi, 29 settembre. A riferirlo è Palazzo Chigi che ha sottolineato come la conversazione si sia focalizzata «sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui referendum illegali indetti dalla Federazione Russa nel Donbass, a Cherson e Zaporizhzhia». Draghi ci ha tenuto a confermare, in questo periodo di transizione politica del nostro Paese che allarma l’estero, come il sostegno da parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022)noni risultati deisvolti nei territori occupati inper l’annessione alla Russia. È questo l’esito e la rassicurazione del presidente del Consiglio uscente Marioa Volodymyr, nel corso di un colloquio telefonico tra i due oggi, 29 settembre. A riferirlo è Palazzo Chigi che ha sottolineato come la conversazione si sia focalizzata «sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e suiillegali indetti dalla Federazione Russa nel Donbass, a Cherson e Zaporizhzhia».ci ha tenuto a confermare, in questo periodo di transizione politica del nostro Paese che allarma l’estero, come il sostegno da parte del Governoalle Autorità e alla popolazione ...

