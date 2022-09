(Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di, presidente della SPAL: «Sonodistato ilad entrare nel calciono» Joe, attuale presidente della SPAL ha parlato ai microfoni di GQ, raccontando la sua decisione di entrare nel calciono, facendo da apripista alle altre proprietà americane. Di seguito le sue parole. «Sonodistato ilad entrare nel calciono, ma non è stato facile perché gli ‘oppositori’ erano sempre pronti a dirmi che non si potevano fare affari in, soprattutto nel calcio. Beh, non sono mai stato uno che si lascia scoraggiare dagli ‘oppositori’. Avevo un ...

CalcioNews24 : Tacopina: «Orgoglioso di essere il primo americano ad aver investito in Italia» -

Il presidente della Spal, Joeha concesso una lunga intervista GQ Italia parlando del calcio italiano e perchè conviene ...affari si possono fare con una squadra di calcio "Sonodi ...In conferenza stampa le parole del presidente biancazzurro Joeriportate da estense.com : "... Tutti hanno fatto un ottimo lavoro e di questo sono davvero. Voglio sottolineare come ...Il presidente della Spal Joe Tacopina si racconta parlando delle difficoltà che ha affrontato per arrivare ad essere dove è ora ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...